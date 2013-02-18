Льготы по налогу на недвижимость распространяются только на один объект – Миндоходов

Физическое лицо – плательщик налога на недвижимость может воспользоваться льготой по уплате этого налога только в отношении одного объекта недвижимости, находящегося в его собственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

В Миндоходов напомнили, что льгота – это, по сути, введение нулевой ставки налога на жилую недвижимость, а именно – квартиру площадью до 120 кв м или жилой дом площадью до 250 кв м. В министерстве обратили внимание, что льготное уменьшение базы налогообложения объекта жилой недвижимости осуществляется только один раз в течение отчетного периода и применяется только к одному объекту: тому, в котором физическое лицо – плательщик налога зарегистрирован в установленном законом порядке, или к любому другому объекту жилой недвижимости, находящейся в собственности налогоплательщика, – по его выбору.

Если в собственности налогоплательщика находятся несколько объектов недвижимости, то база налогообложения вычисляется по каждому такому объекту в отдельности.

«Ставки налога устанавливаются сельским, поселковым или городским советом за 1 кв. м жилой площади объекта жилой недвижимости. Для квартир, жилая площадь которых не превышает 240 кв. м, и жилых домов площадью до 500 кв. м ставки налога не должны превышать 1% от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного периода. Для квартир жилой площадью более 240 кв. м и жилых домов площадью более 500 кв. м ставка налога составляет 2,7% от размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного периода», – сказано в сообщении Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступила в силу норма Налогового кодекса о налогообложении жилой недвижимости, находящейся в собственности физических и юридических лиц, в том числе нерезидентов. Налогом облагаются дома, пристройки к ним, жилые дома усадебного типа, квартиры и коттеджи, а также комнаты в многосемейных квартирах.

Согласно норме закона, не является объектом налогообложения жилая площадь, находящаяся в собственности государства или территориальных общин, находящаяся в зоне отчуждения или принудительного отселения, принадлежащая детским домам семейного типа. Не облагаются налогом общежития, дачные или садовые усадьбы, но не более одной в расчете на одного налогоплательщика, жилая недвижимость, находящаяся в собственности многодетных семей и семей с приемными детьми, но в расчете не более одного объекта недвижимости на семью.

Размер минимальной зарплаты, установленный на 1 января 2013 года, составляет 1147 грн.

По оценкам Министерства доходов и сборов, объем поступлений в местные бюджеты от налога на недвижимость в 2013 году может составить порядка 75 млн грн.