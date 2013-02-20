Мэр Донецка заявляет, что долг Госказначейства перед городом превышает 47 млн грн

В Донецке Государственное казначейство на сегодняшний день не провело платежи за выполненный объем работ в размере 43,7 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

Он подчеркнул, что непростая ситуация в настоящее время сложилась с задержкой платежей в сфере капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«По управлениям капитального строительства непроплаченная задолженность составляет 31 млн 358 тыс. грн, по жилищно-коммунальному хозяйству - 12 млн 350 тыс., итого - 43 млн 700 тыс. грн», - сказал мэр. При этом он добавил, что Донецкий горсовет по всем этим неплатежам плотно работает «с Минфином, казначейством» и выразил надежду, что данную ситуацию «удастся поправить».

В то же время А. Лукьянченко отметил, что «сейчас проплачиваются обязательные платежи по заработной плате и по энергоносителям».

Читайте также:

Госказначейство уже перечислило в регионы почти 200 млн грн для второго транша соцвыплат