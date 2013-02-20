«Киевгорстрой» в прошлом году увеличил объем привлеченных инвестиций на 69%

Крупнейший столичный застройщик - холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2012 году увеличила объем привлеченных инвестиций на 69,2% по сравнению с 2011 годом - до 2,2 млрд грн.

Об этом сообщил вице-президент ХК «Киевгорстрой» Аркадий Бондарев 19 февраля на пресс-конференции.

«Что касается привлечения инвестиций, то действительно 2012 год был достаточно удачным для нас. Если в 2011 году мы привлекли примерно 1,3 млрд грн, то в 2012 году 2,2 млрд грн. Значительный прирост инвестиций, и на 90% - это средства населения. Планируем на 2013 год увеличение порядка 18% по объемам ввода жилья, и, соответственно, думаю, что по привлечению инвестиций должно быть не меньше», - сказал вице-президент «Киевгорстроя».

А.Бондарев напомнил, что по итогам 2012 года «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию 15 домов в Киеве общей площадью 224 тыс. кв. м, один дом в Буче (Киевская обл.), то есть всего 240 тыс. кв. м (на приблизительно 2,8 тыс. квартир).

Как сообщал УНИАН, ранее компания «Киевгорстрой» заявляла о планах в 2013 году увеличить ввод в эксплуатацию жилья в Украине на 15% по сравнению с 2012 годом – до около 300 тыс. кв. м.

«Киевгорстрой» в 2012 году ввел в эксплуатацию 15 жилых домов в Киеве общей площадью 224,403 тыс. кв. м, что на 5% больше показателей 2011 года.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

«Киевгорстрой» в 2011 году ввел в эксплуатацию 259,9 тыс. кв. м жилья в Украине.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16 млн 535 тыс. грн.