Специалисты назвали вероятную причину обвала торгового центра в Сумах
Вероятной причиной обвала торгового центра, строящегося на Центральном рынке Сум, стало использование бетона меньшей прочности, чем предусмотрено проектом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил руководитель Инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля в Сумской области Сергей Бульдович.
«Одна из основных причин обрушивания торгового центра на Центральном рынке - использование бетона меньшей прочности, чем предусмотрено проектом. Кроме того, была нарушена сама технология заливки бетона. Условия зимней заливки бетона очень отличаются от летних, даже при наличии в бетоне специальных присадок. Подрядчик допустил халатность, заказывал несоответствующий бетон, работал не по правилам», – отметил С.Бульдович.
Он сообщил, что сейчас продолжается проверка других объектов, которые строил этот генподрядчик, в том числе привлечена прокуратура.
Как сообщал УНИАН, в Сумах в ночь на 13 февраля произошел обвал торгового центра, который сооружался. Погибших и пострадавших нет: бригада строителей в тот момент пошла на перерыв. Прокуратура Сумской области проводит проверку.