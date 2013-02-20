Житомир просит у Кабмина в 5 раз увеличить финансирование водоснабжения

Житомирский городской совет просит Кабинет министров Украины увеличить в 5 раз размер субвенции на услуги водоснабжения, проводить ее регулярное ежемесячное перечисление и установить экономически обоснованные тарифы для ІІ группы потребителей (предприятий) на услуги водоснабжения и водоотвода.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение на имя премьер-министра Николая Азарова приняли депутаты горсовета 19 февраля на расширенном заседании депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В документе депутаты отмечают, что вопрос расчетов КП «Житомирводоканал» за электроэнергию можно урегулировать лишь на государственном уровне.

«Сегодня КП «Житомирводоканал» находится в далеко непростой ситуации: ежемесячно предприятие получает от всех групп потребителей 6 млн грн. Расходы предприятия за такой же период достигают 9,3 млн грн. Основная причина – недостаточная и несвоевременная субвенция на возмещение разницы в тарифах, которые сегодня соответствуют себестоимости лишь на 60-70%», - сказано в обращении.

В связи с этим горсовет просит внести соответствующие изменения в законодательные документы, регламентирующие действующие сейчас размеры субвенции на услуги водоснабжения.

Среди основных тезисов обращения – увеличение субвенции на возмещение разницы в тарифах, а также ее своевременное (ежемесячное) возмещение. Это, говорится в обращении, не только решит вопрос задолженности обоих предприятий (водоканала перед облэнерго и облэнерго перед ГП «Энергорынок»), но и защитит житомирян от дальнейших отключений водоснабжения.

Еще одним необходимым шагом депутаты горсовета считают приведение тарифов для ІІ группы потребителей (предприятий) к экономически обоснованному уровню – КП «Житомирводоканал» несет прямые убытки из-за того, что предприятия города платят за услуги водоснабжения и водоотвода цену, ниже себестоимости, ведь государственной субвенцией в размере 600 тыс. грн ежемесячно она не возмещается.

Как сообщал УНИАН, в Житомире неоднократно проходило отключение КП «Житомирводоканал» от электроэнергии из-за долгов, в результате чего несколько десятков тысяч квартир житомирян оставались без водоснабжения. ПАО «Житомироблэнерго», как энергоснабжающая компания, неоднократно вынуждена была идти на отключение электроснабжения, поскольку к этому предприятию также применяет штрафные санкции ГП «Энергорынок».