В Киеве в этом году ожидается увеличение объемов ввода жилья до 2 млн кв. м

В Киеве в 2013 году ожидается увеличение объемов ввода жилья в эксплуатацию с 1,5 млн кв. м до 2 млн кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов в ходе открытия 17-й Международной строительной выставки KyivBuild 2013.

«Что касается жилья, у нас будет рост. Я также напомню, что мы ставим цель выйти на 2 миллиона квадратных метров жилья. Это очень серьезно. Это реальная перспектива», - сказал А.Попов.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в 2012 году в Киеве было введено в эксплуатацию 1 млн 503,4 тыс. кв. м жилья, что на 0,1% больше показателей 2011 года. Без учета жилья, введенного в соответствии с Порядком ввода в эксплуатацию индивидуальных (усадебных) жилых домов, дачных, садовых домов, хозяйственных (приусадебных) зданий и сооружений, пристроек к ним, общественных домов І и ІІ категорий сложности, построенных без разрешения на выполнение строительных работ и проведения технического обследования их строительных конструкций и инженерных сетей, объем ввода составил 1 млн 301,9 тыс. кв. м, что на 0,6% меньше соответствующих показателей 2011 года.