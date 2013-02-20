Объем субсидий на оплату ЖКУ в январе уменьшился на 18,6%

В январе 2013 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 17,1 млн грн, что на 3,9 млн грн (на 18,57%) меньше, чем в январе 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 14,6 млн грн, в сельской – 2,5 млн грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе 2013 года были назначены 86,9 тыс. семей (94,6% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 73,2 тыс., в сельской – 13,7 тыс. семей. По сравнению с январем 2012 года количество семей, которым были назначены субсидии, уменьшилось на 11,8 тыс., или на 11,9%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в январе т.г. уменьшился по сравнению с январем 2012 года на 7,4% – до 196,3 грн.

Среди регионов наибольший размер назначенных субсидий зафиксирован во Львовской, Закарпатской, Ривненской и Ивано-Франковской областях (302-279,9 грн), наименьший – в Кировоградской области и Севастополе (65,4 грн и 98,6 грн соответственно).