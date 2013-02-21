Попов призывает Киевсовет отдать Гостиный двор городу

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов призывает депутатов Киевсовета поддержать проект решения «Об инициировании перед Кабинетом Министров Украины передачи в коммунальную собственность территориальной громады города Киева здания Гостиного двора на Контрактовой площади, 4».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Также А.Попов инициирует запрещение строительства в буферной зоне Софии Киевской. Соответствующий проект решения, разработанный Департаментом градостроительства и архитектуры, будет представлен на рассмотрение депутатов Киевсовета сегодня.

Проект решения «О запрещении строительства новых зданий и реконструкции с расширением и надстройкой существующих зданий в пределах охранной (буферной) зоны памятников всемирного наследия «Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская лавра» был подготовлен с учетом многочисленных обращений киевлян и памятникоохранных организаций.

Согласно документу, запрещение будет действовать до утверждения Плана зонирования территории центральной планировочной зоны города Киева и не распространяться на выполнение работ по реставрации, реабилитации и ремонту памятников культурного наследия.

В пресс-службе КГГА напомнили, что по инициативы горгосадминистрации приказом от 21 декабря 2012 года Министерство культуры признало комплекс недвижимых памятников Контрактовой площади памятником и внесло его в государственный реестр. Следовательно, Гостиный двор приобрел правовой статус памятника градостроительства. В целом в комплекс недвижимых памятников Контрактовой площади было включено 30 зданий, и которых 6 – памятники национального значения, 10 – местного, 3 – недавно найденные объекты.

Киев занесен в Спискок исторических населенных мест Украины, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины в 2001 году. На территории города зарегистрировано свыше 2,6 тысячи недвижимых памятников культурного наследия. Два комплекса памятников – собор Святой Софии с прилегающими монастырскими зданиями и ансамбль Киево-Печерской лавры – включены ЮНЕСКО в Список всемирного культурного наследия как единый объект. В городе создано 6 государственных историко-культурных заповедников и 2 историко-архитектурных музея.

Общая площадь памятников археологии Киева составляет почти 900 гектаров, заповедников – свыше 500 гектаров, охранных зон памятников – свыше 1,5 тысячи гектаров.