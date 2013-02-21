Председателем Укргосреестра назначен Дмитрий Ворона

Президент Украины Виктор Янукович назначил Дмитрия Ворону председателем Государственной регистрационной службы Украины.

Об этом говорится в указе №84 от 20 февраля 2013 года, размещенном на сайте главы государства.

Д.Ворона ранее занимал должности заместителя министра юстиции Украины, заместителя министра внутренних дел Украины, главы Государственной миграционной службы, заместителя министра охраны окружающей природной среды. Кандидат наук по государственному управлению, родился в Донецке.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович указом №52 от 1 февраля 2013 года уволил Леонида Ефименко с должности главы Государственной регистрационной службы Украины в связи с проблемами в работе новой системы регистрации прав на недвижимость, которая действует с 1 января 2013 года.

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