Власти Киева создадут собственную базу данных о земельных участках

Киев после передачи данных земельного кадастра Государственному агентству земельных ресурсов Украины создаст собственную информационную базу о земельных участках в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь Киевсовета Галина Герега сказала во время брифинга, информируя о ситуации с передачей земельного кадастра.

Г.Герега подчеркнула, что пока еще земельный кадастр не передан Госземагентству, но это обязательно произойдет.

В то же время, по ее словам, Киев сейчас создает информационную базу земельных ресурсах города с тем, чтобы в дальнейшем иметь возможность развивать строительство в городе, пользуясь информацией по каждому участку.

“Если мы земельный кадастр передаем, то у нас не остается абсолютно никакой информации о том или ином участке. Поэтому сейчас идет речь о ведении параллельно такого же земельного кадастра, который будет вести Госкомзем”, - отметила Г.Герега.