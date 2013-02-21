Азаров поручил немедленно проверить состояние Бортнической станции аэрации

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру Александру Вилкулу совместно с киевской городской властью немедленно изучить состояние дел на объектах Бортнической станции аэрации и проверить их техническое состояние.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

“Учитывая сообщение о рисках размыва во время весеннего водополья дамбы на станции аэрации, которая находится в непосредственно близости от столицы, Н.Азаров поручил проверить реальное техническое состояние сооружений и предложить мероприятия по устранению рисков”, - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что ранее премьер-министр отмечал, что устаревшие очистительные сооружения в Бортничах – “это запущенная проблема, которую обязана решить киевская городская власть”.

Правительство готово рассмотреть проект модернизации этого объекта или же другое решение, и оказать помощь Киеву в рамках субвенции из Государственного бюджета на реализацию функций столицы.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году власти Киева начнут работы по сооружению систем деодорации на отдельных объектах Бортнической станции аэрации, которая даст возможность уменьшить выбросы в атмосферу неприятных запахов, а также продолжат реконструкцию дамб иловых полей.

Бюджетом столицы на 2013 год предусмотрен 1 млн грн на реконструкцию дамб иловых полей № 1 и № 2 БСА и 6 млн грн - на сооружение систем деодорации объектов второй и третьей очереди сооружений станции.

В октябре прошлого года Н.Азаров оценил стоимость реконструкции Бортнической станции аэрации в 3,5 млрд грн. «Вот Бортничи - нужно наконец эту вонючую проблему решать. Это стоит 3,5 млрд грн. Это бюджет средней области Украины», - сказал Н.Азаров.