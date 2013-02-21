Киевсовет не поддержал обращение к Кабмину о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность

Депутаты Киевсовета не поддержали проект решения, которым инициировалось перед Кабинетом министров Украины передать здание “Гостиного двора” на Контрактовой площади, 4 в коммунальную собственность территориальной громады.

Как передает корреспондент УНИАН, за предложенный проект решения проголосовали лишь 56 из 71 зарегистрированного в зале депутата (при необходимом минимуме голосов для принятия решения 61).

Проект решения был подготовлен фракцией “БЮТ-Батькивщина” в Киевсовете с целью защиты интересов киевлян. Докладывая по этому проекту решения, председатель фракции Татьяна Мелехова сообщила, что решение Кабмина об исключении “Гостиного двора” из перечня объектов исторического наследия, а также решение Киевсовета о передаче земельного участка под “Гостным двором” ПАТ “Укрреставрация” для реконструкции под торговый центр, состоялось без согласования с киевлянами. При этом жители столицы всегда считали “Гостиный двор” объектом исторического наследия и украшением Контрактовой площади.

Т.Мелехова подчеркнула, что в настоящее время продолжаются акции представителей общественности Киева с требованием сохранить исторический объект, и в связи с этим депутаты фракции подготовили два проекта решения по “Гостиному двору”. То есть, кроме обращения к Кабмину с инициативой передать “Гостиный двор” в коммунальную собственность, наработан проект решения об отмене предыдущего решения Киевсовета от 20 сентября 2012 года о передаче земельного участка на Контрактовой площади, 4 в аренду “Укрреставрации” для осуществления работ по реконструкции “Гостиного двора”, которым предусматривается его перестройка в торговый центр. Последний проект решения фракция пыталась внести в сегодняшнюю повестку дня, но поскольку он не прошел регламентную процедуру подготовки к рассмотрению в сессионном зале, депутаты отказались его сегодня включить в повестку дня.

Т.Мелехова обратилась к секретарю Киевсовета Галине Гереге с просьбой дать поручение подготовить этот проект решения на следующее заседание сессии. Она также предложила провести поименное голосование по проекту, который предусматривает обращение к Кабмину. Результаты поименного голосования в ближайшее время должны появиться на сайте Киевсовета. При обсуждении проекта было предоставлено слово представителям общественности Киева, которые обратились к депутатскому корпусу с просьбой отменить землеотвод. Они также напомнили, что противостояние киевлян и застройщика на территории “Гостиного двора” длится уже 9 месяцев, и 7 месяцев дело рассматривается разными судами. В целом, по данным представителей общественности, в окружном административном суде ведется до 40 дел в отношении “Гостиного двора”.

Как сообщал УНИАН, 14 января т.г. глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявил, что Гостиный двор и еще 30 домов исторического Подола получили правовой статус комплекса памятников градостроения местного значения. Он сослался на соответствующий приказ Министерства культуры, выданный 21 декабря 2012 года в ответ на ходатайство КГГА. По его словам, теперь объект будет не реконструирован, а отреставрирован. А.Попов инициирует проведение широких общественных слушаний по вопросам проекта реставрации и настаивает на участии в этих слушаниях профессиональных экспертов, народных и городских депутатов, общественных и культурных деятелей и организаций столицы.

Гостиный двор - торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.