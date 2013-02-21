Легализацию самостроев могут продлить до 2015 года

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует продлить «строительную амнистию», предусматривающую упрощение системы ввода в эксплуатацию самовольно построенных индивидуальных жилых домов и объектов I-II категорий сложности, до 2015 года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, действие «строительной амнистии» уже продлено на текущий год.

По данным министерства, в 2012 году 48 тыс. 207 самовольно построенных объектов были введены в эксплуатацию в Украине.

Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул отметил, что введение с марта 2011 года упрощенной градостроительной разрешительной системы способствовало почти 2,5-кратному росту количества объектов строительства по сравнению с 2010 годом, когда действовала старая система.

«Тенденция роста строительства сохраняется и в этом году. В январе 2013 года начато строительство 6 280 объектов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал А.Вилкул.

По данным Государственной архитектурно-строительной инспекции, в 2012 году в Украине начато строительство 109 427 объектов, из которых 48 780 - по сообщениям, 59 534 - по декларативному принципу и только 1 113 - по разрешениям на начало строительства объектов высших (4-й и 5-й) категорий сложности.

В Украине в 2012 году было введено в эксплуатацию 112 856 объектов (в том числе 63 743 - по декларативному принципу, 906 объектов IV-V категорий сложности), что в 2 раза больше, чем в 2011 году (введен в эксплуатацию 52 231 объект, из которых 34 377 по декларативному принципу и 739 объектов IV-V категорий сложности).

Справка УНИАН. Упрощенная система регистрации самостроев была введена несколько лет назад. Главным нововведением было значительное сокращение количества документов и справок, которые необходимо было получать заявителям.