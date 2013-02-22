Янукович пояснил причины проблем с обеспечением военнослужащих жильем

Президент Виктор Янукович поясняет проблемы со строительством жилья для военнослужащих сложностями с реализацией избыточного имущества, которое находится в ведении Министерства обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

Отвечая на вопрос о материальном обеспечении военнослужащих, в частности, военных летчиков, В.Янукович напомнил, что в прошлом году денежное обеспечение летчиков было повышено вдвое.

«Я убежден, что этого недостаточно, нужно еще повышать, вам (летчикам – УНИАН), морякам, ВГВ и спецподразделениям», – сказал В.Янукович.

По его словам, одним из самых наболевших вопросов остается обеспечение военнослужащих жильем.

Президент отметил, что на сегодняшний день возникли сложности с реализацией избыточного имущества Минобороны, из выручки от продажи которого формируется фонд для строительства жилья для военных.

«Почему так произошло – мы сейчас разбираемся», – добавил В.Янукович.