Янукович обещает установить гарантии на получение жилья детьми-сиротами

Президент Украины Виктор Янукович обещает установить гарантии государства по обеспечению права детей-сирот на получение жилья после достижения ими 18-летнего возраста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

По словам Президента, на сегодняшний день в Украине уменьшились количество детей-сирот, которые воспитываются в государственных заведениях, и наоборот увеличилось количество детей в домах-интернатах семейного типа.

В.Янукович пообещал, что в ближайшее время будет принята программа социального обеспечения детей-сирот. По его словам, документом будет предусмотрено ведение учета всех детей-сирот, и после достижения 18 лет они будут иметь право на получение собственного жилья.

Президент добавил, что при необходимости по этому вопросу будет принят соответствующий закон.