Президент Украины Виктор Янукович заявляет о 100% финансировании программы «Доступное жилье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в прямом эфире проекта «Диалог со страной», который транслировался общенациональными телеканалами.

«В ближайшее время будет начато несколько программ, которые создадут условия строителям для их работы… одна из больших программ - это программа «Доступное жилье», которая будет работать, как минимум, в ближайшие пять лет», - отметил Президент.

По его словам, программа «Доступное жилье» на 100% отработана и профинансирована, остались лишь организационные вопросы, в том числе относительно технологий.

«Но строители точно получат возможность работать», - сказал В.Янукович, отметив, что эта программа будет финансироваться за счет кредитов и частично за счет инвесторов, которыми, в данном случае, будут выступать те, кто будет претендовать на это жилье, – люди или предприятия, на которых они работают, профсоюзы.

Он добавил, что Украина при этом будет изучать опыт Испании и Германии.

Как сообщал УНИАН, при подготовке государственного бюджета на 2013 год Кабинет министров Украины предложил предусмотреть 50 млн грн на строительство доступного жилья в 2013 году.

Ранее Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства планировало предусмотреть в госбюджете на 2013 год 2 млрд грн на все программы строительства доступного жилья.

Справка УНИАН. 25 апреля 2012 года Кабинет министров Украины своим постановлением №343 утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

В документе отмечается, что кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет в гривнях под не более 16% годовых на момент выдачи кредита. Частичная компенсация процентов определяется в размере процентной ставки за пользование кредитом минус 3 п.п. годовых. 3 августа 2012 года Президент Украины В.Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия ипотечному кредитованию».