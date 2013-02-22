Укргосреестр жалуется, что некоторые БТИ не хотят передавать документы

Некоторые бюро технической инвентаризации (БТИ) отказываются передавать реестровые книги, содержащие данные о правах на недвижимость, Государственной регистрационной службе (Укргосреестр) для внесения их в единый Госреестр вещных прав на недвижимость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Укргосреестра Инна Завальная на пресс-конференции 22 февраля.

Она отметила, что до 2004 года БТИ регистрировали права собственности на недвижимость на бумажных носителях. После 2004 года такая регистрация проводилась в электронном Реестре прав собственности. Однако Киев и Севастополь регистрацию в электронном реестре прав собственности проводили только последние два года.

«Сейчас существует проблема для органов власти, местного самоуправления, прокуратуры получить информацию из этого реестра. Обращаясь к нам, они ее могут получить только в том случае, если она есть или в новом реестре, или в старом реестре прав собственности. В других случаях, поскольку эта информация находится в бюро технической инвентаризации, данные органы вынуждены обращаться к соответствующим учреждениям БТИ», - сказала И.Завальная.

Она напомнила, что Кабмин своим постановлением рекомендовал органам местного самоуправления передать реестровые книги Укргосреестру.

«С реализацией этого постановления возникают некоторые трудности. Потому что бюро технической инвентаризации — не все, но некоторые их части — отказываются передавать такие реестровые книги. Хотя, если рассматривать эту ситуацию с юридической точки зрения, то регистрация была делегированной функцией государства бюро технической инвентаризации. Кроме того, такие реестровые книги в принципе им не нужны», - отметила первый замглавы Укргосреестра.

При этом из-за сокращения функций БТИ численность их регистраторов сокращается, и предоставлять необходимые справки на запросы органов и населения будет просто некому, добавила И.Завальная.

По ее словам, для того чтобы БТИ передали Укргосреестру реестровые книги, необходимы соответствующие решения местных советов. Она уточнила, что данные реестровых книг БТИ планируется постепенно оцифровать и внести в Госреестр вещных прав на недвижимость.

Как сообщал УНИАН, Государственная регистрационная служба разработает законопроект, предусматривающий перенесение данных из бумажных реестров бюро технической инвентаризации в электронный Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо бюро технической инвентаризации, за которым остались функции проведения технической инвентаризации объектов недвижимости.

Справка УНИАН. Кабмин распоряжением №47 от 4 февраля 2013 года, в частности, рекомендовал органам местного самоуправления решить в установленном законодательством порядке вопрос передачи органам государственной регистрации прав материалов технической инвентаризации, регистрационных книг, а также архивных дел.

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