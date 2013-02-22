Министр уверяет, что угрозы прорыва дамбы Бортничской станции аэрации нет

Угрозы прорыва дамбы Бортничской станции аэрации (БСА) в Киеве, по мнению специалистов, нет.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, об этом министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Темник сообщил сегодня во время заседания межведомственной комиссии по изучению и объективному оцениванию технического состояния БСА.

По словам Г.Темника, к такому выводу пришли специалисты после посещения сегодня БСА.

«По поручению вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула мы сегодня собрали комиссию с участием Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Киевской городской государственной администрации, проектных институтов, подрядной организации, которая проводит работы на Бортничских иловых полях, институтов, которые осуществляют техническое наблюдение. Мы приехали и обследовали состояние дамб на иловых полях. Есть отдельные локальные разрушения, но они не влияют на несущие способности этих дамб. По предварительным заключениям экспертов, к этому привел резкий перепад температур, таяние снега и обвал незначительных откосов», - сообщил министр.

По его словам, до 26 февраля комиссия получит окончательные экспертные заключения о мерах, которые необходимо принять на БСА в первую очередь

«После этого мы начнем работы по локализации и устранению этих обвалов. Подрядчик выполнит эти работы за собственный счет в течение 10 дней. Угрозы прорыва дамбы и разлива ила нет», - сообщил Г.Темник.

В свою очередь председатель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Геннадий Болотских заверил всех собравшихся, что спасатели будут активно участвовать в решении проблем, связанных с деятельностью станции, для гарантирования безопасности граждан.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля премьер-министр Украины Николай Азаров поручил вице-премьер-министру А.Вилкулу вместе с киевской городской властью немедленно изучить положение дел на объектах Бортничской станции аэрации и проверить их техническое состояние.

Правительство готово рассмотреть проект модернизации этого объекта или же иное решение и оказать помощь Киеву в рамках субвенции из государственного бюджета на реализацию функций столицы.

Справка УНИАН. В 2013 году власти Киева начнут работы по сооружению систем деодорации на отдельных объектах Бортничской станции аэрации, что позволит уменьшить выбросы в атмосферу неприятных запахов, а также продолжит реконструкцию дамб иловых полей.

Бюджетом столицы на 2013 год предусмотрено 1 млн грн на реконструкцию дамб иловых полей №1 и №2 БСА и 6 млн. грн - на сооружение систем деодорации объектов второй и третьей очереди сооружений станции.

В октябре прошлого года Н.Азаров оценил стоимость реконструкции Бортничской станции аэрации в 3,5 млрд грн.