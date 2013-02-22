Проблем с регистрацией прав на земельные участки нет - Укргосреестр

Государственная регистрационная служба (Укргосреестр) заявляет об отсутствии проблем с регистрацией прав собственности на земельные участки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила первый заместитель главы Укргосреестра Инна Завальная на пресс-конференции 22 февраля.

«Проблем с регистрацией прав собственности на земельные участки на сегодня не существует, потому что работает регламент взаимодействия с органами земельных ресурсов, которые предоставляют нам информацию в электронном виде о новосозданных земельных участках 2013 года», - сказала она.

И. Завальная отметила, что также работает регламент, когда государственный регистратор подает в органы земельных ресурсов запрос о том, действительно ли зарегистрировано право собственности, для того, чтобы гражданин не ходил по разным инстанциям и, соответственно, приходит ответ, зарегистрировано или нет в земельном кадастре такое право собственности, которое возникло до 1 января 2013 года.

По состоянию на 19 февраля 2013 года, государственные регистраторы прав на недвижимое имущество отправили в органы земельных ресурсов 2700 запросов, на которые получили 1600 ответов.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года Государственное агентство земельных ресурсов только регистрирует земельные участки, а акт на право собственности выдает Минюст (Укргосреестр). На основе присвоенного кадастрового номера специалисты Минюста регистрируют право собственности на землю и выдают соответствующее свидетельство.

По словам главы Госземагентства Сергея Тимченко, в первые дни работы новой системы регистрации были некоторые технические заминки с системой, и сами регистраторы опасались работать с новым программным обеспечением, чтобы не допустить ошибок. Но на сегодня процедура регистрации большинства участков занимает не более 5-10 минут и обходится без очередей.

В то же время Госземагентство и Минюст намерены упростить процедуру регистрации для граждан земельных участков. В частности, чтобы гражданам при первичной регистрации земучастка и права на него не приходилось обращаться в два ведомства, государственным кадастровым регистраторам планируется дать право непосредственно регистрировать участок в базе Укргосреестра и заверять его личной электронной подписью, как это делают нотариусы.