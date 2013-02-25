В Украине объем инвестиций в коммерческую недвижимость достиг 5-летнего максимума

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Украины (инвестиционные сделки, исключая приобретение активов для собственных нужд и приобретение земельных участков) в 2012 году составил около 600 млн долл, что является наивысшим показателем за последние пять лет.

Об этом говорится в обзоре рынка коммерческой недвижимости за 2012 год консалтинговой компании Colliers International (Украина), переданном УНИАН.

В компании считают, что высокий показатель инвестиций абсолютно не означает, что инвестиционная привлекательность рынка коммерческой недвижимости Украины значительно улучшилась. В частности, продажа ТРЦ Ocean Plaza ( за около 350 млн долл. российской компании «ТПС Недвижимость») составила около 60% всего объема инвестиционных транзакций.

Среди значимых сделок прошлого года эксперты отмечают также приобретение компанией Cimbrorum Holdings LLC за 202,4 млн долл. 100% в Taccadero Trading Limited (KDD Group), которая ведет девелопмент офисно-гостиничного комплекса Sky Towers и жилого комплекса «Зазимье».

Среди событий 2012 года в компании называют и продажу 30% акций девелоперской компании «XXI Век» за 10,3 млн долл. компании DCH Александра Ярославского.

Кроме того, в 2012 году произошла продажа функционирующего офисного здания общей площадью 5,4 тыс. кв. м в центральном деловом районе Киева.

По оценкам компании, ставки капитализации в 2012 году находились в рамках ожиданий конца 2011 года и составили 10,5-12,5% для офисного и торгового сегментов и 11,5-14,0% для складского сегмента.

В компании ожидают, что в 2013 году сохранится умеренный инвестиционный интерес к украинскому рынку коммерческой недвижимости. В частности, интерес на функционирующие активы будет, в основном, сконцентрирован вокруг торгового и офисного сегментов; интерес к девелоперским возможностям – по-прежнему к проектам в торговой недвижимости.

При отсутствии экономических и политических потрясений в Украине в 2013 году ставки капитализации останутся на прежнем уровне, прогнозируют в Colliers International.

Как сообщал УНИАН, по оценкам консалтинговой компании DTZ, в Украине в 2012 году объем инвестсделок с коммерческой недвижимостью составил 409 млн долл., что превышает объем за 2011 год.

Справка УНИАН. Colliers International – международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости. Colliers International насчитывает свыше 12 тыс. сотрудников, работающих в примерно 300 офисах в более чем 61 стране мира, в том числе на территории СНГ и стран Балтии.

Представительство Collіers Іnternatіonal в Украине работает с 1997 года в Киеве.