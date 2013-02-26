Прокуратура требует отменить повышение коммунальных тарифов в Вышгороде

Прокуратура Киевской области внесла представление с требованием отменить решение Вышгородского горсовета о повышении жилищно-коммунальных тарифов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, прокуратура проверила информацию о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение и водоотвод) на территории городов Бровары, Васильков и Вышгород, которая была обнародована в СМИ.

Проверкой установлено, что на территории г. Бровары в настоящее время действуют тарифы на услуги по подогреву воды, централизованному отоплению, водоснабжению и водоотводу, утвержденные соответствующими решениями исполнительного комитета Броварского городского совета еще в 2010 и 2011 годах. Повышения тарифов в течение 2012 и 2013 годов не было.

В то же время установлено, что решением исполнительного комитета Васильковского городского совета в январе нынешнего года действительно повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Указанное решение исполкома в феврале 2013 года отменено сессией городского совета, чем продлено действие тарифов, утвержденных в 2009 году.

Проведенной прокуратурой Вышгородского района с привлечением специалистов районной объединенной государственной финансовой инспекции проверкой установлено, что решением исполнительного комитета Вышгородского городского совета от 15.11.12 повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, а расчеты стоимости расходов на производство этих услуг являются экономически необоснованными.

Учитывая изложенное, прокуратурой района 20 февраля в Вышгородский городской совет внесено представление об устранении нарушений требований Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» с требованием отменить незаконное решение исполнительного комитета совета о повышении указанных тарифов.