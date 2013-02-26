Американская Texas Chicken планирует открыть в Украине до 50 ресторанов за пять лет

Компания «Тексис Чикен Украина», получившая франшизу на развитие сети в Украине, в течение ближайших пяти лет планирует открыть 40-50 заведений быстрого обслуживания Texas Chicken (Church’s Chicken) в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе консалтинговой компании UTG.

Согласно сообщению, в марте 2013 года при посредничестве UTG в ТРЦ Ocean откроется ресторан быстрого обслуживания Texas Chicken площадью 192 кв. м.

«Право получения франшизы в Украине получило ООО «Тексис Чикен Украина»... Хочу отметить, что эта компания ни коим образом не связана с российской компанией European Active Corporation, как ошибочно отмечали некоторые украинские СМИ. На ближайшие пять лет нами запланировано открытие 40-50 точек в крупных городах Украины», - сказал исполнительный директор ООО «Тексис Чикен Украина» Сайед Насер.

По его словам, рестораны имеют стандартную площадь 250 кв. м, но если размещаются в торговых центрах, их площадь может составлять от 75 кв. м.

Как сообщал УНИАН, крупная американская сеть заведений быстрого обслуживания Texas Chicken в первом квартале 2013 года откроет в Киеве два первых ресторана в Украине.

Справка УНИАН. Сеть ресторанов быстрого обслуживания Church’s Chicken основана в 1952 году в Техасе (г. Сан-Антонио), является второй по величине сетью ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся на блюдах из мяса курицы.

Сеть Church’s Chicken оперирует двумя названиями сетей быстрого питания: Texas Chicken и Church’s Chicken. Сеть объединяет 1700 ресторанов по всему миру, из них 400 работают за пределами США в 16 странах мира.