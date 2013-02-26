Строительство доступного и социального жилья в столице продолжится - КГГА

Столичные власти заверяют, что в 2013 году, несмотря на ограниченность средств, Программа капитальных вложений сохранит свое социальное направление и в городе продолжат действовать программы строительства доступного и социального жилья.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Руслана Крамаренко.

Так, по его словам, в завершение строительства 4 пусковых жилых домов, что позволит обеспечить жильем 869 семей, город заложил более 34 млн. грн.

Р.Крамаренко также отметил, что планируется завершить работы по реконструкции приемных отделений 2 больниц на 435 койко-мест, открыть 3 новых амбулатории врачей семейной медицины в Голосеевском, Дарницком и Деснянском районах.

«Что касается образовательной области, то сюда планируем привлекать средства Государственного фонда регионального развития. С их помощью предусматривается строительство детского сада в 4-м микрорайоне жилого массива Позняки, продолжение реконструкции детской школы искусств имени Верикивского на улице Воровского,2 и строительство пристройки к средней школе на улице Р.Окипной. Кроме того, планируется завершить реконструкцию трех детских садов в Оболонском и Подольском районах», – сообщил Р.Крамаренко.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2012 года Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2013 год, которым одобрила исключение из бюджета Киева в государственный в размере 50% поступлений, полученных от налога на доходы физических лиц. Из-за этих исключений в бюджете Киева создан скрытый дефицит на сумму более 4 млрд грн.

Председатель КУГА, комментируя решение ВР, заявил, что этот госбюджет не отвечает интересам киевлян и финансово не гарантирует обеспечения нормального функционирования столицы, а способ, каким формировался документ, исключил участие местной власти в разработке и даже обсуждении базовых параметров и показателей финансового обеспечения жизнедеятельности Киева.

21 февраля 2013 г. Киевсовет принял решение обратиться в Верховную Раду с просьбой внести изменения в Бюджетный кодекс относительно зачисления в бюджет столицы налога на доходы физических лиц.

Киевсовет просит парламент безотлагательно рассмотреть проект закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (относительно зачисления к доходам бюджета города Киева налога на доходы физических лиц)» с регистрационным номером 1090 от 13 декабря 2012 года. К доходам местного бюджета предлагается засчитать 100% налога на доходы физических лиц, которые платят киевляне.