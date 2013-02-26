Показатели площади жилья по программе удешевленной ипотеки остались на прежнем уровне

Кабинет министров Украины продлил действие показателей нормативной площади жилья, которые действовали до 1 января 2013 года, по программе удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Об этом говорится в постановлении №121 от 20 февраля 2013 года, обнародованном на правительственном портале.

Документом вносятся изменения в пункт 7 Порядка удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В частности, из пункта исключена дата «до 1 января 2013 года».

Согласно изменениям, нормативная площадь жилья определяется исходя из расчета 40 кв. м общей площади на одинокого гражданина или семью из двух человек и 18 кв. м на каждого следующего члена семьи, но не более 76 кв. м, а для индивидуальных жилых домов - не более 94 кв. м.

Напомним, Кабинет министров Украины своим постановлением №343 от 25 апреля 2012 года утвердил Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В программу несколько раз вносились изменения.

По условиям программы, кредиты предоставляются сроком до 15 лет в гривне, максимум под 16% годовых. При этом заемщик платит по кредиту 3%, а разницу в 13% ему компенсирует государство. Компенсации подлежат фактически уплаченные проценты за пользование кредитом.

15 августа 2012 года изменениями в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, сняты верхние пределы площади и стоимости жилья, однако превышение этих параметров не подлежит компенсации со стороны государства.

В госбюджете на 2012 год на компенсацию процентных ставок по данной программе был предусмотрен 1 млрд грн, однако 630 млн грн в начале декабря были перераспределены на выполнение других программ.

По оценкам Госфонда содействия молодежному жилищному строительству, в Украине возможно увеличение количества семей, которые примут участие в программе удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с 1168 в 2012 году до 12-15 тысяч в 2013 году.

По программе удешевленной ипотеки (под 3%) с момента запуска в мае 2012 года заключено 1168 договоров по частичной компенсации процентов и предоставлено банками столько же кредитов на общую сумму 271,4 млн грн. Из общей суммы фактически выплачена компенсация в размере 5,74 млн грн.

В государственном бюджете на 2013 год на финансирование программы удешевления стоимости ипотечных кредитов предусмотрено 300 млн грн.