В Львовской области жители Борислава и Схидныци вторые сутки без воды

В Львовской области жители города Борислав и курортного поселка Схидныця вторые сутки остаются без водоснабжения из-за прекращения электроснабжения КП „Бориславводоканал” за долги.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель городского председателя Борислава Андрей Паскевич, 26 февраля в 12.00 ПАО "Львовоблэнерго" прекратило подачу электроэнергии КП "Бориславводоканал" в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию. На данное время долг за потребленную электроэнергию составляет 280 тыс. грн.

Он также отметил, что сегодня, 27 февраля, с 15.00 КП «Бориславводоканал» будет осуществлять подвоз питьевой воды населению автоцистернами.

„На данное время уже частично перечислены средства „Львовоблэнерго”. Сегодня возобновления электроснабжения „Бориславводоканала” еще не будет, планируется, что возобновление электроснабжения и, соответственно, водоснабжения состоится в ближайшие дни”, - отметил А.Паскевич.

Справка УНИАН. В городе Бориславе и пгт Схидныця проживают около 37 тысяч человек.