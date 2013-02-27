Вилкул: в этом году начнется строительство индустриального жилья

В Украине в текущем году вместе с активизацией существующих государственных жилищных программ будет начато строительство жилья индустриальным методом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в среду, 27 февраля, на расширенном на заседании Кабинета министров.

«Для увеличения темпов строительства будут активизированы действующие программы доступного жилья и молодежного кредитования. В то же время будет начато строительство жилья индустриальным методом», - сказал вице-премьер-министр.

Озвучивая планы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, А.Вилкул отметил, что в этом году акцент будет сделан на стимулировании создания объединений совладельцев многоквартирных домов, модернизации централизованных систем тепло- и водоснабжения, водоотведения, оборудовании домов приборами учета, а также капитальном ремонте лифтов.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 года премьер-министр Украины Николай Азаров ожидал, что с 2013 года в Украине начнет действовать программа строительства индустриального жилья со стоимостью квадратного метра ниже 5 тысяч гривень.