В Житомире включить воду смогут только новые законы

Жители Житомира в течение многих лет живут под угрозой внезапно оказаться на «сухом пайке». Причина отключения воды из года в год одна – миллионные долги коммунального предприятия «Житомирводоканал» за электроэнергию. Из-за них энергоснабжающая компания «Житомироблэнерго» регулярно (несколько раз в год) отключает станции третьего подъема водоканала, и жители верхних этажей преимущественно спальных районов города остаются без воды.

Эту проблему не смогли решить власти Житомира разных цветов: ни помаранчевый мэр Вера Шелудченко (2006 – 2010 гг.), ни пришедший ей на смену регионал Владимир Дебой (последние отключения воды в городе были в ноябре 2012 и в январе уже нынешнего года).

По оценкам мэрии, без воды из месяца в месяц остаются более 40 тысяч жителей 270-тысячного областного центра.

Политика или экономика?

Накануне парламентских выборов 2012 года житомирский губернатор Сергей Рыжук, будучи кандидатом в народные депутаты от Житомира, не раз обещал, что с долгами водоканала, а значит и с отключениями воды, будет покончено раз и навсегда. Как аргумент приводил цифры: от Кабинета министров получены 31 млн гривен на погашение всех задолженностей горводоканала. «Мы расчистили все долги, и отключать воду вам никто не будет», - утверждал Рыжук. Проиграв выборы в Раду оппозиционному депутату, губернатор Рыжук о своих предвыборных обещаниях забыл.

Между тем, по данным «Житомироблэнерго», на 1 декабря 2012 года долг водоканала составлял 13,1 млн гривен, а на 1 февраля 9,5 миллионов. Губернатор со времени выборов ситуацию с долгами не комментировал.

А вот мэр Житомира Дебой во время январского отключения утверждал, что оно произошло по политическим мотивам, а не из-за долгов: "Не исключаю, что сейчас идет борьба не за воду, а скорее за власть, поскольку некоторые из чиновников «Житомироблэнерго» претендуют на пост следующего секретаря горсовета".

В Житомирском горсовете действительно непростая ситуация: в ноябре 2012 года депутаты отправили в отставку секретаря горсовета Наталию Леонченко.

К Кабмину с протянутой рукой

В январе текущего года Дебой заявил, что намерен обращаться в Кабинет министров для урегулирования проблемы на уровне государства. 19 февраля обращение рассматривалось на заседании комиссии горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Официально заседание было посвящено поиску разрешения ситуации и проходило с участием руководства города, водоканала и «Житомироблэнерго». Другого выхода, кроме как просить помощь у государства, верхи Житомира не видят, поэтому обращение содержит просьбу увеличить размер субвенции на услуги водоснабжения, ежемесячно ее перечислять и установить экономически обоснованные тарифы (читай – повышения тарифов) для II группы потребителей (предприятий) на услуги водоснабжения и водоотвода.

В обращении к Кабмину, в частности, указывается, что «Житомирводоканал» ежемесячно получает от всех групп потребителей 6 млн грн. Расходы предприятия за такой же период достигают 9,3 млн грн. В мэрии считают, что основная причина - недостаточная и несвоевременная субвенция на возмещение разницы в тарифах, которые на сегодня соответствуют себестоимости только на 60-70%.

Это не первое обращение городских властей к правительству. Практически после каждого из многочисленных отключений воды в разные годы депутатский корпус неизменно готовил челобитную в Кабмин.

Энергетики хотят субвенцию ежемесячно

Председатель правления «Житомироблэнерго» Анатолий Левицкий не раз публично заявлял, что энергетики не намерены беспроцентно кредитовать водоканал, поэтому и используют крайние меры для получения оплаты за электроэнергию, поскольку сами погашают штрафы и пеню. Он считает, что с того времени, когда государству была передана функция формирования тарифов, местная власть перестала контролировать ход расчетов. Водоканалы, пользуясь отсутствием надзора, своевременно не расплачиваются. Видимо, ситуация с неплатежами повсеместная. По информации Левицкого, руководители 8 крупных энергопоставляющих компаний (Харькова, Запорожья, Днепропетровска, Донецка, Крыма, Киева, Луганска и Житомира) в начале года обратились к премьер-министру Николаю Азарову, первому вице-премьер-министру Сергею Арбузову, секретарю СНБО Андрею Клюеву и другим руководителям министерств и ведомств с просьбой разработать механизм субвенции, чтобы средства коммунальным предприятиям предоставлялись не один раз в год. Не забыли и о тарифах – считают правильным поднять их до экономически обоснованного уровня.

Модернизировать водоканал в Житомире предлагают шведы

В середине февраля Дебой встретился с министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Темником, послом Королевства Швеция в Украине Стефаном Гуллгреном, руководством Шведской водной ассоциации, Шведского агентства международного развития (SIDA), Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) в рамках реализации энергоэффективных проектов в Житомире.

Гуллгрен отметил, что Житомир - первый город в Украине, который имеет возможность реализовать пилотный проект очистки сточных вод. Он предусматривает установку для этих целей современного энергоэффективного шведского оборудования. Его экономический эффект - около 3 млн грн в год.

По опыту власти областного центра знают, что от переговоров до начала реализации проекта может пройти несколько лет. Так, проект по привлечению средств ЕБРР под муниципальную гарантию для модернизации системы теплоснабжения города в размере 10 миллионов евро кредита и 5 миллионов евро безвозвратного гранта обсуждался и готовился с 2007 года. Предварительное соглашение было заключено еще в январе 2008-го, а реализация началась лишь в январе 2013 года. Эффект станет ощутимым еще через некоторое время, хотя мэр уже пообещал, что житомиряне будут защищены от роста тарифов.

В Раде готовят новые законы для «коммуналки»

На сегодня общая задолженность водоканалов за электроэнергию составляет более 3 млрд гривен, а самая большая проблема в данной сфере - неэффективное управление и постоянное ожидание увеличения госдотаций, отмечает народный депутат Геннадий Зубко, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам строительства и ЖКХ.

При этом стоит подчеркнуть, что в Житомире катастрофическая задолженность водоканала перед «Житомироблэнерго» возникла только потому, что водоканал не платил энергетикам, хотя получал платежи от населения и предприятий.

По словам Зубко, сейчас профильный комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект, который сделает невозможной такую ситуацию. Он предусматривает, что платежи, поступающие на счет коммунального предприятия от потребителей, будут пропорционально распределяться между поставщиками газа и электроэнергии, чтобы избежать наращивания задолженности.

Кроме установления экономически обоснованных тарифов, законопроект предусматривает последующее стимулирование предприятий к инвестициям и персональную ответственность их руководителей за неэффективное управление.

«Сейчас водоканалы только просят у правительства "дай" и не интересуются при этом, у кого правительство эти деньги отберет - у учителей, врачей, пенсионеров? В Житомире руководство города пугает людей словом концессия. Никакие инвестиции при таком подходе водоканалам не придут. Концессия доказала свою эффективность во многих странах Европы, но это возможно при жестком выполнении четких условий: инвестор получает экономически обоснованный тариф, но обязуется вложить инвестиции и улучшить качество услуги. При этом собственником предприятия остается община, вместе с тем, появляется управленец, заинтересованный в успешной работе предприятия, и он несет персональную ответственность за выполнение взятых на себя обязательств. Кто ответил персонально за то, что житомирян в морозы оставили без воды? Никто, потому что можно все свалить на правительство, которое не повышает субвенции. У концессионера, который заключил четкое соглашение с общиной, такой возможности не будет», - считает депутат.

Новый закон не принят, а концессия работает

Хотя новый закон о концессии в ЖКХ еще не принят, предприятиями водоснабжения уже активно интересуются.

Так, 21 февраля Антимонопольный комитет предоставил разрешение Обществу с ограниченной ответственностью «Билоцеркиввода» на получение в концессию активов в виде целостного имущественного комплекса «Билоцеркивводоканал».

Это коммунальное предприятие Белоцерковского городского совета предоставляет услуги централизованного водоснабжения и водоотвода в территориальных границах г. Белая Церковь и отдельных населенных пунктов Белоцерковского района Киевской области.

P.S. Проблема с водоснабжением, к сожалению, для Украины является глобальной. На примере Житомира мы попытались поднять на поверхность этот вопрос. Остается надеяться, что новые законодательные инициативы смогут его решить.

Лариса Бекета (УНИАН)