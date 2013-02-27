К разработке проекта реконструкции Бортнической станции привлечены французы

К разработке проекта реконструкции Бортнической станции аэрации привлечены французские специалисты, сказал председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Денис Москаль во время пресс-конференции «Чем угрожает Киеву и области ситуация на Бортнической станции аэрации?».

«Проект только заказан. Ни копейки еще на него не потрачено. «Киевпроект» начал его делать. На сам проект нужно где-то 13 млн. грн. Этих средств еще не нет, но под честное слово «Киевпроект» этот проект начал выполнять. Но там будет привлечен французский подрядчик по выполнению проекта, а он под честное слово, конечно, работать не будет, здесь реальные деньги нужно иметь», - отметил Д.Москаль.

По его словам, проект планируется получить в конце лета - начале осени и тогда уже можно будет начать работы по реконструкции станции. Стоимость реконструкции БСА оценивают теперь в 420-500 млн. евро. «Нужно уже думать, где эти средства взять, потому что для Киева это неподъемная цифра. А ситуацию такой, как она есть, нельзя оставлять. Потому что теперь это просто склад фекалий, который переполнен. Он уже в три раза больше проектного объема. И технологии переработки ила уже совсем другие – везде в мире его высушивают, сжигают, используют энергию для отопления и других полезных вещей, а мы до сих пор его просто складываем», - отметил председатель экокомисси Киевсовета.

Д.Москаль напомнил, что проблема работы БСА поднимается ежегодно. «Каждую весну мы срочно начинаем искать деньги, подсыпать иловые поля. Эти авральные ремонты и расходование средств не исправят ситуацию в целом. Конечно, нужна реконструкция всей станции аэрации», - подчеркнул он.

В частности, в этом году, по информации Д.Москаля, специалисты станции выявили 18 промывов, которые с началом интенсивного таяния снега могут увеличиться и повлечь прорывы на дамбах. Учитывая это, Киевсовет из природоохранного фонда в «авральном порядке» выделил на проведение срочных работ по устранению этих размывов, подсыпку дамб иловых полей 20 млн. грн.

Депутат обратил внимание, что на программу реконструкции иловых полей ежегодно выделяются довольно большие средства. В целом уже использовано 133 млн. грн на реализацию утвержденного проекта, и для завершения работ нужно еще около 110 млн грн. «На дамбе первого илового поля практически на 90% выполнены работы по реконструкции, а вторая – недофинансирована», - уточнил он.

Д.Москаль отметил, что в программе социально-экономического развития столицы на этот год предусмотрено еще около 19 млн грн для финансирования работ на БСА, но из них 8,4 млн. грн – это погашение долга за прошлый год за уже выполненные работы.

При этом на станции уже отработали свои сроки насосы, устарели другое оборудование и технологии, поэтому нужна полная реконструкция БСА, отметил Д.Москаль. Предусматривается, что она будет длиться не менее 3 лет, но точные сроки и стоимость всех работ станут известны после утверждения проекта реконструкции станции.

В свою очередь, директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко отметил, что состояние БСА – это проблема не только Киева. «Это дело государства, всей Украины. Потому что фактически 80% людей живут вблизи реки Днепр. Если не дай Бог произойдет внештатная ситуация на БСА, то будет страдать не Киев, потому что он выше по течению, а вся остальная Украина, в первую очередь, Украинка, Черкассы, Канев, Днепропетровск и т.д. Поэтому это не правильно, что все претензии направляются в администрацию Попова, потому что у Попова таких больших денег никогда не будет. Здесь должны идти средства из госбюджета, потому что проблема более чем серьезна», - сказал эколог.

Справка УНИАН. В 2013 году власти Киева начнут работы по сооружению систем деодорации на отдельных объектах Бортничской станции аэрации, что позволит уменьшить выбросы в атмосферу неприятных запахов, а также продолжит реконструкцию дамб иловых полей.

Бюджетом столицы на 2013 год предусмотрено 1 млн грн на реконструкцию дамб иловых полей №1 и №2 БСА и 6 млн. грн - на сооружение систем деодорации объектов второй и третьей очереди сооружений станции.

В октябре прошлого года Н.Азаров оценил стоимость реконструкции Бортничской станции аэрации в 3,5 млрд грн.