Киевсовет одобрил новые границы столицы, утвердив соответствующий проект землеустройства.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 74 из 87 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Решение увеличивает территорию столицы из 83 тыс. 585 га до 84 тыс. 974 га.

Как прокомментировал это решение глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики Денис Москаль, в территорию столицы включено 2076 га земель Киевской области, в то же время исключается из границ Киева и передается области 686 га.

Утвержденное сегодня решение будет передано также в Киевский областной совет и в Верховную Раду Украины.

Как сообщал УНИАН, секретарь Киевсовета Галина Герега 21 февраля заявила, что столица будет бороться за новые границы и отстаивать их в случае необходимости в парламенте. Тогда она сообщила, что за счет включения в границы Киева земель Киевской области территорию города планируется увеличить на 2076 гектаров, в том числе за счет 6,9 га земель Лесниковского сельсовета, 0,5 га – земель Чабановского сельсовета, 1,6 га — земель Белогородского сельсовета; 2,7 га — земель Ирпенского сельсовета; 905 га — Вышгородского горсовета; 17 га — Броварского райсовета; 56 га — Княжичского; 998 га — Гнединского сельсоветов и 87 га — поселка Коцюбинское Ирпенского горсовета. Вместе с тем предлагается исключить из границ Киева и передать области 659 га.