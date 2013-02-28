Украина планирует ввести строительные контракты международного образца

Украина намерена использовать строительные контракты международного образца для привлечения инвестиций, заявил вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в ходе круглого стола в Минрегионе с участием представителей Международной Федерации инженеров-консультантов (FIDIC).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Применение форм строительных контрактов, типичных для большинства ведущих стран мира, сделает украинское строительство более конкурентным и успешным. Кроме того, это создает дополнительные возможности для привлечения инвестиций в отечественное строительство», - сказал вице-премьер-министр.

Во время круглого стола были достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере адаптации контрактов, заключенных в соответствии с формами FIDIC, действующему украинскому законодательству.

Представитель Европейского банка реконструкции и развития предложил создать «дорожную карту» сотрудничества Украины с Международной федерацией инженеров-консультантов (FIDIC) и ЕБРР, а также отметил возможность получения Украиной гранта ЕБРР на внедрение типовых форм контрактов FIDIC в сфере проектирования и строительства в Украине.

Как отметил глава Минрегиона Геннадий Темник, в Украине существует устойчивая тенденция к росту числа инвестиционных проектов, финансирование которых осуществляется за счет средств международных финансовых учреждений. Важным условием реализации таких проектов является заключение контрактов на выполнение строительных работ на основании типовых форм, разработанных Международной федерацией инженеров-консультантов (FIDIC).

Советник министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Анатолий Беркута отметил, что контракты на выполнение строительных работ, заключенные по формам FIDIC, по сравнению с общепринятыми в Украине договорами подряда характеризуются большей детализацией как общих, так и особых условий, что позволяет обеспечивать высокий уровень контроля за целевым использованием средств, координацию действий всех участников проекта. В результате это способствует снижению рисков участников инвестиционно-строительного проекта, повышению качества работ и сокращению сроков строительства объектов.

Согласно методологии FIDIC, общие условия контракта являются типичными и могут быть применены в любой стране мира. Условия, положения и особенности законодательства страны, где осуществляется строительство, учитываются в особых условиях.

Справка УНИАН. Международная федерация инженеров-консультантов (FIDIC) была основана в 1913 г. и включала специалистов из Бельгии, Франции и Швейцарии. Главной целью организации является регулирование взаимоотношений участников международных инвестиционно-строительных процессов на основе разработки и публикации типовых форм контрактов.

На сегодня FIDIC объединяет более 75 национальных ассоциаций инженеров-консультантов во всем мире, в том числе и Украине.

Главный вид деятельности FIDIC - это создание и публикация типовых форм контракта между заказчиком и подрядчиком, заказчиком и инженером. На сегодня специалистами FIDIC разработаны типовые контракты на создание объектов гражданского строительства, электромонтажные работы и работы по монтажу механического оборудования, на проектирование и строительство объектов «под ключ» - всего более 40 изданий.