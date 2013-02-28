Киевсовет согласовал новые правила размещения временных сооружений в городе

Депутаты Киевсовета согласовали новые правила размещения временных сооружений в столице, которые помогут разобраться с проблемой МАФов.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект решения проголосовал 61 депутат из 88, зарегистрированных в зале.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко, который представлял документ на заседании, настаивал на необходимости принятия решения. По его словам, принятие настоящего документа даст возможность получить средства в бюджет города за счет уплаты предпринимателями паевого участия на развитие городской инфраструктуры, и часть этих средств будет направлена на разработку комплексной схемы размещения МАФов, которую не могут утвердить уже несколько лет, а также обеспечить финансирование работ по демонтажу незаконно установленных киосков.

А.Голубченко отметил, что предлагается утвердить схему расположения временных сооружений до 1 декабря 2013 года, после чего начать ее реализации, и таким образом уже разобраться с проблемой МАФов в столице. А.Голубченко обратил внимание, что проект решения разработан совместно с предпринимателями. Он также отметил, что документ устанавливает размеры временных сооружений и возможность их расположения.

Согласно решению, владельцы временных сооружений, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, должны до 1 мая текущего года подать в городской разрешительный центр документы о функциональном назначении киосков, а также оформить документы об уплате паевого участия за 2013 год.

Кроме того, депутаты сегодня договорились создать рабочую группу в составе представителей разных фракций для того, чтобы доработать поданный КГГА перечень МАФов, чтобы учесть мнение киевлян, которые не согласны с размещением того или иного временного сооружения.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля на заседании Киевсовета депутаты отклонили соответствующий проект решения о порядке размещения временных сооружений, разработанный в КГГА.

Во время обсуждения депутаты из фракции “УДАР” заявили, что этот проект решения лишь “увеличивает возможности коррупции и уменьшает возможности легального труда”. По их убеждению, отдельные пункты проекта решения вообще не отвечают законодательству. Кроме «ударовцев», предложенный проект решения подвергли критике и депутаты других фракций.

В ходе обсуждения было предложено создать рабочую группу из представителей разных фракций для доработки документа, который поможет решить проблему большого количества МАФов в столице.

Как информировалось на заседании, в прошлом году паевое участие и соответствующие разрешения на осуществление предпринимательской деятельности получили владельцы 6 тысяч МАФов, но по приблизительным подсчетам в городе установлено не менее 16 тыс. киосков.

На вопрос депутатов, почему уже длительное время не завершается работа по разработке схемы размещения МАФов, А.Голубченко ответил, что такая схема долго готовится из-за того, что “интересы разных групп не находят компромиссный вариант”.

В результате депутаты не поддержали проект решения, предложив продолжить работу над ним.