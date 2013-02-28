АМКУ разрешил Rezidor Hotels взять в управление гостиницу «Park Inn Киев Троицкая»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение компании Rezidor Hotels Aps Danmark (Копенгаген, Дания) на получение в управление активов в виде целостного имущественного комплекса - гостиницы «Park Inn Киев Троицкая».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АМКУ, гостиница принадлежит ООО «Юджин» (Киев).

Как сообщал УНИАН, группа компаний «Смарт-холдинг» в третьем квартале 2013 года планирует открыть гостиницу Park Inn by Radisson Troyitska возле НСК «Олимпийский» в Киеве под управлением международного гостиничного оператора Rezidor Hotel Group. Сумма инвестиций в проект составляет порядка 30 млн долл.

Rezidor Hotel Group и «Смарт-Холдинг» подписали договор на управление отелем Park Inn by Radisson Troyitska (бывшая гостиница "Спорт"). 20-этажная гостиница рассчитана на 199 номеров. Инфраструктура гостиницы включает ресторан и бар с панорамным видом на последнем этаже, лаунж-зону и террасу, фитнес-зал, подземную парковку на прилегающей территории на 450 мест, а также 9 комнат для проведения мероприятий и переговоров.

В апреле 2012 года Фонд государственного имущества Украины признал ООО «Юджин» окончательным победителем конкурса по продаже целостного имущественного комплекса ГП «Гостиница «Спорт» по ул. Красноармейская, 55 в Киеве. Компания предложила за объект 67 млн грн.

Справка УНИАН. «Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.

Инвестиционная деятельность «Смарт-холдинга» сфокусирована на инвестициях как в Украину, так и в страны СНГ и Восточной Европы.

Rezidor Hotel Group (головной офис в Брюсселе) управляет брендами Radisson Blu Hotels & Resorts, Park Inn by Radisson и Country Inns & Suites в Европе, на Ближнем Востоке и Африке. Также компания Rezidor подписала соглашение с итальянским домом высокой моды Missoni о передаче лицензии на развитие и управление одноименным гостиничным брендом в сегменте life-style - Hotel Missoni.

По данным Rezidor Hotel Group, в настоящее время в ее управлении и развитии находятся более 430 гостиниц на 95 тыс. номеров в 70 странах.

С ноября 2006 года Rezidor зарегистрирована на Стокгольмской фондовой бирже. Крупнейшим держателем акций является Carlson, частная компания, расположенная в Миннеаполисе (США), которая работает на мировом рынке туризма и гостеприимства.