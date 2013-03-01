Жилье на вторичном рынке Киева в феврале подорожало на 0,7%

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в феврале 2013 года выросла на 0,7% - до 16255 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, в феврале, по сравнению с январем, подорожали на 0,7%, до 11892 грн за кв. м квартиры на левом берегу Киева; на 0,02%, до 23202 грн/кв. м, подорожали квартиры в центре города; на 0,4%, до 15481 грн/кв. м, снизились средние цены на квартиры на правом берегу.

В столице однокомнатные квартиры подорожали на 0,8%, до 15179 грн/кв. м, двухкомнатные – на 1,4%, до 16656 грн/кв. м, трехкомнатные – на 0,7%, до 16104 грн/кв. м. При этом четырехкомнатные квартиры подешевели на 1,9%, до 17823 грн/кв. м.

В феврале предложение квартир на вторичном рынке Киева снизилось на 4,6% относительно января и составило 16587 квартир. Объем предложения в общей площади и денежном выражении уменьшился соответственно на 5,4 и 5,1%.

За февраль структура рынка по комнатности квартир не изменилась: 1-комнатные квартиры занимают 22%, 2-комнатные – 32%, 3-комнатные – 36% и 4-комнатные – 10%. Уменьшение предлагаемого к продаже жилья наблюдалось на все типы квартир.

В отчете проанализировано 16587 квартир на вторичном рынке жилья Киева.

Как сообщал УНИАН, по данным «Столичной недвижимости», стоимость жилья на вторичном рынке Киева в январе 2013 года выросла на 0,1% - до 16148 грн/кв. м.