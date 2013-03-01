Стоимость жилья на первичном рынке Киева в феврале осталась прежней

Средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в феврале 2013 года снизилась на 0,07% по сравнению с январем 2013 года - до 13459 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, за год (с февраля 2012 г.) цены на квартиры в новостройках Киева увеличились на 2,2%.

Специалисты портала отметили, что в феврале цены на жилье эконом-класса выросли на 0,3%, до 9 987 грн/кв. м; бизнес-класса — снизились на 1,13%, до 15240 грн/кв. м; премиум-класса — снизились на 0,27%, до 21401 грн/кв.м.

По данным портала, в феврале к продаже предлагались квартиры 63 операторами в 134 объектах Киева.

Предложение квартир в феврале в общей площади и денежном выражении на рынке новостроек Киева выросло на 1,6% и на 1,52% соответственно относительно января. В структуре предложения первичного жилья преобладают новостройки эконом-класса – 59%, новостройки бизнес-класса составляют 28% от общего количества, премиум-класса – 13%. За месяц доля новостроек эконом-класса уменьшилась на 1%, а бизнес-класса увеличилась на 1%.

Как сообщал УНИАН, по данным «Столичной недвижимости», средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в январе 2013 года снизилась на 0,1% по сравнению с декабрем 2012 года - до 13469 грн/кв. м.