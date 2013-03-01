Попов обещает, что в Киеве останутся только 6 тысяч МАФов

Председатель КГГА Александр Попов обещает, что в Киеве останутся лишь 6 тысяч киосков, а остальные будут демонтированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Попов сказал журналистам, комментируя вчерашнее решение Киевсовета, которым был утвержден новый порядок размещения и функционирования малых архитектурных форм (МАФов).

А.Попов отметил два позитивных момента в результате принятия этого решения. “Мы ожидаем, что минимум 60-70 млн грн мы можем получить в бюджет. И эти средства пойдут на благоустройство”, - сказал он.

Также А.Попов заметил, что в настоящее время в столице определено, “кого городской совет считает целесообразным оставить на территории, а кого нет”.

“Прежде всего, останутся те МАФы, которые в прошлом году заплатили налоги соответствующие и которые размещены согласно всем нормам. Это 5,6 тысячи киосков. Все остальные в ближайшее время будут включены в программу демонтажа и мы начнем широкомасштабный проект по очистке Киева от малых архитектурных форм”, - уверил А.Попов.

В то же время он допустил, что то количество киосков, которые будут функционировать в столице, может несколько возрасти, поскольку сейчас рабочая группа решает, разрешить ли например, реализовывать свою продукцию хлебокомбинатам через сеть киосков, которая будет создана, а также есть вопрос о 600 киосках частных предпринимателей, которые в прошлом году не успели заплатить налоги из-за опоздания с оформлением документов.

“Может, их будет не 5,6 тысячи, а 6 тысяч. Но это все равно небольшое количество киосков. А все остальные мы будем убирать”, - пообещал председатель КГГА.

Справка УНИАН. В Киеве, по разным данным, на сегодняшний день функционируют от 20 до 30 тысяч киосков.

28 февраля Киевсовет согласовал новые правила размещения временных сооружений в столице.

Согласно решению, владельцы временных сооружений, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны до 1 мая этого года подать в городской разрешительный центр документы о функциональном назначении киосков, а также оформить документы на оплату долевого участия за 2013 год.

Кроме того, депутаты договорились создать рабочую группу в составе представителей разных фракций для доработки представленного КГГА перечня МАФов, чтобы учесть мнение киевлян.