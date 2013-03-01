Долги населения по оплате ЖКУ в январе выросли до 13,4 млрд грн

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года выросла на 5,7% - до 13,405 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

По данным ведомства, средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,7 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах Украины.

В Госстате отметили, что в январе население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 4,3 млрд грн, что составило 85,2% начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался в Севастополе, Сумской области и Киеве (96,1-93,5%), самый низкий — в Черновицкой, Харьковской и Днепропетровской областях (75,7-79,5%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в январе 2013 г. по сравнению с январем 2012 г. увеличились на 5,4% и с учетом электроэнергии (из расчета150 кВт/ч) составляли 551,6 грн.

По информации службы, в январе задолженность за 3 и больше месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение - 29,2% владельцев лицевых счетов, за содержание домов, сооружений и придомовых территорий - 20,8%, вывоз бытовых отходов - 19,2%, централизованное водоснабжение и водоотвод - 18,4%, газоснабжение — 17%.

В Госстате сообщили, что в январе население оплатило за электроэнергию 1 млрд 059,4 млн грн (212,1% начисленных за этот период сумм).

Среди регионов наивысший уровень оплаты электроснабжения наблюдался в Киевской, Одесской и Закарпатской областях (309,0-295,2% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), самый низкий - в Черниговской и Сумской областях (соответственно 122 и 126,4%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на начало февраля 2013 г. составила 3 млрд 137,3 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в декабре 2012 года увеличилась на 8,5% по сравнению с ноябрем 2012 года и на конец декабря 2012 г. составила 12 млрд 680,4 млн грн.

Жители Украины в 2012 году уплатили за жилищно-коммунальные услуги 37 млрд грн, что составляет 96,6% от начисленных за этот период сумм.