В Украине за два года количество недостроев сократилось на 10%

В Украине в 2011-2012 годах введено в эксплуатацию 1 тыс. 800 объектов незавершенного строительства, что на 10% сократило общее количество недостроев в Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула.

Он напомнил, что в 2010 году началась работа по решению вопроса с долгостроями, в частности, была начата их инвентаризация.

«Была начата инвентаризация недостроев и целенаправленная работа по завершению их строительства. И уже есть положительный результат. За 2011-2012 годы было достроено и введено в эксплуатацию 1 800 объектов незавершенного строительства, что на 10% уменьшило количество недостроев», - сказал А.Вилкул.

По словам главы Минрегиона Геннадия Темника, проблема долгостроев остается одной из самых сложных в строительной отрасли. «Сейчас по каждому объекту необходимо принимать решение - или по завершению его строительства, или перепрофилированию», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в Украине на 1 января 2012 года насчитывалось 16,7 тыс. объектов незавершенного строительства, что на 8,8% меньше аналогичного показателя на 1 января 2011 года.