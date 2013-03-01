Власти Киева обязаны найти финансирование для обновления теплосетей – депутат Киевсовета

Власти Киева обязаны найти финансирование для обновления теплосетей Киева, свыше 50% которых на сегодняшний день исчерпали свой амортизационный срок эксплуатации и подлежат замене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и ТЭК Александр Клюс (фракция «УДАР»).

«Киевской городской государственной администрации вместе с «Киевэнерго» необходимо разработать совместную программу по решению существующего вопроса. Почему вместе? Потому что теплосети не являются собственностью «Киевэнерго». Город передал их в управление и пользование «Киевэнерго». Собственник сетей – город Киев. И в первую очередь город должен беспокоиться о состоянии своего имущества», – считает он.

Однако, по мнению А.Клюса, если в ближайшее время ничего не предпринять, то сложившая ситуация с состоянием теплосетей столицы может поставить под угрозу стабильное теплоснабжение киевлян.

Напомним, Киевсовет передал коммунальные тепловые сети столицы в управление «Киевэнерго» до 2017 года. За их использование компания платит в бюджет Киева свыше 2 млн. грн арендной платы в год.

Ранее в «Киевэнерго» заявили, что для обеспечения устойчивого электро- и теплоснабжения столицы в 2013 году компания направит на техническое переоснащение теплоэлектроцентралей №5 и №6, а также модернизацию и реконструкцию электрических сетей и подстанций разного класса напряжения рекордную сумму – 450 млн. грн. Инвестиции в развитие компании помогает привлекать ее основной акционер – ДТЭК, который планирует инвестировать в модернизацию своих активов в 2013 году более 1 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), заявляют об острой необходимости в модернизации тепловых сетей и водоснабжения в Украине, посчитав, что на эти цели понадобится свыше 250 млрд грн.

По данным регулятора, общая протяженность сетей централизованного питьевого водоснабжения по Украине составляет 179 809,3 км, из них ветхих и аварийных сетей - 67817,7 км.

Протяженность сетей водоотвода в Украине составляет 51210,5 км, из них ветхих и аварийных сетей - 18553,2 км.