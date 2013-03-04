Жилье на первичном рынке Киева в феврале подорожало на 0,5%

На первичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир (в недостроенных домах) в феврале 2013 года по сравнению с январем выросла на 0,46% (8 долл.) – до 1 740 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 400 долл./кв. м, самым дорогим был Печерский район, где средняя цена продажи составила 2 577 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 0,62% (16 долл.) – до 2 577 долл./кв. м, в Шевченковском районе – на 0,38% (8 долл.) – до 2 135 долл./кв. м, Деснянском – на 0,57% (8 долл.) – до 1 404 долл./кв. м, Святошинском – на 0,52% (8 долл.) – до 1 546 долл., Днепровском – на 0,46% (7 долл.) – 1 522 долл., Оболонском районе – на 0,22% (4 долл.) – до 1 797 долл., Голосеевском – на 0,29% (5 долл.) – до 1 751 долл., Соломенском – на 0,44% (7 долл.) – до 1 598 долл., Подольском – на 0,26% (4 долл.) – до 1 558 долл., Дарницком районе – на 0,72% (10 долл.) – до 1 400 долл.

Как сообщал УНИАН, по данным «Столичной недвижимости», средняя стоимость жилья на первичном рынке Киева в феврале 2013 года снизилась на 0,07% по сравнению с январем 2013 года - до 13 459 грн/кв. м.