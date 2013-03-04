Жилье на вторичном рынке Львова в феврале подорожало на 0,74%

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в феврале 2013 года выросла на 0,74%, или на 11 долл., – до 1 490 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 205 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 816 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 0,67% (12 долл.) – до 1 816 долл., Лычаковском районе – на 0,95% (13 долл.) – до 1 382 долл., Сиховском районе – на 0,58% (7 долл.) – до 1 205 долл./кв. м, Шевченковском районе – на 0,91% (12 долл.) – до 1 324 долл., Зализнычном районе – на 0,96% (13 долл.) – до 1 373 долл./кв. м, Франковском районе – на 0,71% (11 долл.) – до 1 552 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

По данным SV Development, на вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 2,58%, или на 37 долл., – до 1 470 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.