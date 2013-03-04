УКБС: новая система регистрации прав на недвижимость блокирует ипотечное кредитование

Новый порядок регистрации прав собственности на недвижимое имущество, действующий с 1 января 2013 года, блокирует операции банков по продаже ипотечных кредитов.

Такое мнение высказали в ассоциации «Украинский Кредитно-Банковский Союз» (УКБС), сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации.

В ассоциации отметили, что из-за нововведений возникла необходимость повторной регистрации уже зарегистрированных прав собственности на недвижимость, находящуюся в ипотеке банка (а фактически - полное нивелирование правоустанавливающих документов, выданных до 1 января 2013 г.).

При этом новые правила привели к усложнению процедуры регистрации прекращения ипотеки и снятия запрета отчуждения недвижимости из-за ограничения полномочий нотариусов, а также к увеличению рисков признания судами сделок недействительными.

Кроме того, по мнению УКБС, существенно усложняют процедуру регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений несовершенство утвержденных Минюстом форм заявлений, значительное количество лишних документов, которые должен предоставлять собственник имущества (что увеличивает расходы на регистрацию), дублирование сведений о предмете и клиенте ипотеки.

«Из-за законодательных изменений относительно регистрации прав на недвижимое имущество в Государственном реестре прав возникла необходимость повторной регистрации прав собственности на недвижимость, которая находится в ипотеке банка и возникла до 1 января 2013 г. Без участия ипотекодателя банк может лишь зарегистрировать запрет на отчуждение предмета ипотеки и ипотеку имущественных прав на недвижимость, строительство которой не завершено. В связи с этим, возникает необходимость проведения банком колоссальной работы с ипотекодателями о перерегистрации ими права собственности в Государственном реестре прав и внесения изменений в ипотечные договора», - отметила генеральный директор ассоциации «Украинский Кредитно-Банковский Союз» Галина Олифер.

По ее словам, учитывая значительный объем ипотечных кредитов в портфелях банков (на 1 января 2013 года, по данным НБУ, только домохозяйствам выдано ипотечных кредитов на 63,2 млрд грн), и десятки тысяч заключенных договоров ипотеки, нововведения вызывают лишние организационные, временные и финансовые затраты не только для банков, но и для их клиентов. А также увеличивают риски мошеннических действий с недвижимостью.

Для устранения этих проблемных моментов ассоциация предлагает восстановить полномочия нотариусов по изъятию из государственных реестров записей по обременению имущества ипотекой и снятию запрета отчуждения недвижимости.

В УКБС считают целесообразным проводить обязательную текущую техническую инвентаризацию объекта недвижимости для его достоверной идентификации, подтверждения законности перепланировок и уменьшения рисков владельцев имущества о признании судом недействительными сделок с недвижимостью.

В ассоциации сообщили, что рабочая группа, созданная из представителей Минюста, Укргосреестра и профессионального сообщества, разработает проект изменений в законодательство по устранению имеющихся проблем, а также предложения по совершенствованию программного обеспечения.

Напомним, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации, за которым остались функции проведения технической инвентаризации объектов недвижимости.

Нотариусы регистрируют переход права собственности на недвижимое имущество, то есть «вторичную» госрегистрацию недвижимости. При заверении договоров купли-продажи, мены, дарения недвижимого имущества и земельных участков, обретения права собственности на унаследованную недвижимость и т.п. нотариус осуществляет одновременно процедуру государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество. Сведения в реестр нотариус вносит «день в день».

При этом эксперты отмечают, что новая система регистрации прав на недвижимость в Украине не работает надлежащим образом, и потребуется несколько месяцев для того, чтобы она полноценно заработала.