Жилье на вторичном рынке Харькова в феврале подорожало на 0,63%

На вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в феврале 2013 г. выросла на 0,63% (7 долл.) по сравнению с январем 2013 г. – до 1 114 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Червонозаводской район со средним показателем 934 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 379 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Ленинском районе – на 0,70% (8 долл.) – до 1 149 долл., Червонозаводском – на 0,54% (5 долл.) – до 934 долл., Киевском – на 0,29% (4 долл.) – до 1 379 долл., Октябрьском – на 0,19% (2 долл.) – до 1 029 долл., Фрунзенском – на 0,49% (5 долл.) – до 1 024 долл., Московском – на 0,89% (9 долл.) – до 1023 долл., Орджоникидзевском – на 0,73% (7 долл.) – до 963 долл., Дзержинском – на 0,76% (10 долл.) – до 1 333 долл., Коминтерновском районе – на 1,16% (11 долл.) - до 963 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, по оценкам SV Development, на вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 4,36%, или 46 долл., – до 1 101 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.