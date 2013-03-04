Жилье на вторичном рынке Киева в феврале подорожало на 0,67%

На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале 2013 года выросла на 0,67% (13 долл.) по сравнению с январем 2013 г. – до 1 940 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 544 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 989 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Печерском районе – на 0,71% (21 долл.) – до 2 989 долл., в Шевченковском – на 0,84% (20 долл.) – до 2 408 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,78% (14 долл.) – до 1 807 долл., Днепровском – на 0,73% (12 долл.) – до 1 649 долл., Оболонском – на 0,54% (11 долл.) – до 2039 долл., Подольском – на 0,49% (9 долл.) – до 1 851 долл., Дарницком – на 0,76% (12 долл.) – до 1 600 долл., Святошинском – на 0,74% (12 долл.) – до 1 636 долл., Деснянском – на 0,78% (12 долл.) – до 1 544 долл./кв. м, Соломенском районе – на 0,59% (10 долл.) – до 1719 долл./кв. м.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, в то же время, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», стоимость жилья на вторичном рынке Киева в феврале 2013 года выросла на 0,7% - до 16 255 грн/кв. м.