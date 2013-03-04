Жилье на вторичном рынке Одессы в феврале подорожало на 0,6%

На вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале 2013 года выросла на 0,59% (9 долл.) по сравнению с январем 2013 г. – до 1 538 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался поселок Котовского со средним показателем 1 262 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 753 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Приморском районе – на 0,46% (8 долл.) – до 1 753 долл., в районе Черемушки – на 1,04% (13 долл.) – до 1 263 долл., в районе Таирово – на 0,63% (9 долл.) – до 1 441 долл., в районе Молдаванка – на 0,62% (8 долл.) – до 1 307 долл., в поселке Котовского – на 0,88% (11 долл.) – до 1 262 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, по оценкам SV Development, на вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 1,94% (29 долл.) – до 1 523 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.