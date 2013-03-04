Жилье на вторичном рынке Донецка в феврале подорожало на 0,84%

На вторичном рынке недвижимости Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в феврале 2013 г. выросла на 0,84% по сравнению с январем 2013 г. - до 1 207 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 853 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 460 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья выросла в Кировском районе – на 0,54% (5 долл.) – до 929 долл./кв. м, Ворошиловском – на 1,11% (16 долл.) – до 1 460 долл., Ленинском – на 0,51% (5 долл.) – до 976 долл./кв. м, Куйбышевском – на 0,94% (9 долл.) – до 966 долл./кв. м, Петровском – на 0,95% (8 долл.) – до 853 долл./кв. м, Киевском – на 0,81% (11 долл.) – до 1 363 долл., Калининском – на 0,33% (4 долл.) – до 1 226 долл., Пролетарском – на 0,52% (5 долл.) – до 962 долл., Буденновском – на 1,69% (17 долл.) – до 1022 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, по оценкам SV Development, на вторичном рынке недвижимости Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 2,41% - до 1 191 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.