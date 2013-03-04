Жилье на вторичном рынке Днепропетровска в феврале подорожало на 0,90%

На вторичном рынке недвижимости Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в феврале 2013 г. выросла на 0,90% (на 11 долл.) по сравнению с январем 2013 г., – до 1 227 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 960 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский, где средняя цена продажи составила 1 461 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Бабушкинском районе – на 0,83% (12 долл.) – до 1 461 долл., Красногвардейском – на 0,94% (12 долл.) – до 1 288 долл., Индустриальном – на 0,53% (6 долл.) – до 1 143 долл., Самарском – на 0,56% (6 долл.) – до 1071 долл., Амур-Нижнеднепровском – на 0,37% (4 долл.) – до 1079 долл., Ленинском – на 0,21% (2 долл.) – до 960 долл./кв. м, Жовтневом – на 1,77% (23 долл.) – до 1 325 долл., Кировском районе – на 0,25% (3 долл.) - до 1 188 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, по оценкам SV Development ,на вторичном рынке недвижимости Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 4,05%, или на 47 долл., – до 1 208 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.