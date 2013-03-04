"Киевводоканал" заявляет, что ОСМД и ЖСК задолжали ему 25 млн грн

ПАТ «АК «Киевводоканал» заявляет о задолженности ряда объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов в размере 25 млн грн. за потребленные услуги.

По информации пресс-службы “Киевводоканала”, из 1 тыс. 269 ОСМД и ЖСК, с которыми на сегодняшний день сотрудничает общество, 178 организаций, то есть 14% общего количества, не рассчитываются за поставки холодной воды для подогрева и ее отведения.

Как отмечают на водоканале, потребление горячей воды, услуги производства и подача которой по существу состоит из поставок холодной воды и тепловой энергии, в указанных домах стабильны. При этом информируется, что жители квартир этих жилищных организаций исправно платят деньги за горячую воду по действующему в настоящее время тарифу, одной из составляющих которого является холодная вода и ее отведение, и со счетов балансодержателей жилья на счета ПАО «АК «Киевводоканал» средства за поставку холодной воды для подогрева не поступают. Главным образом руководство таких организаций мотивирует свои действия, а точнее – свою бездеятельность, отсутствием договоров с “Киевводоканалом” на предоставление указанной услуги.

“Удивляет также то, что проблема не распространена по всему городу, а распределена в основном между двумя очагами злостных неплательщиков, что свидетельствует о явной разнице качества работы подразделов районных государственных в Киеве администраций, которые отвечают за работу жилищно-коммунального хозяйства. Так, 49 подобных ОСМД и ЖСК находятся в Деснянском районе и 40 – в Оболонском. Их общая задолженность составляет более 15 млн грн, то есть более половины всей суммы долга”, - заявляют в “Киевводоканале”.

Немного лучше ситуация, по данным общества, в Святошинском и Дарницком районах, где за холодную воду на подогрев не платят 24 и 23 организации соответственно. В то же время в Печерском районе вообще отсутствуют неплательщики, а Шевченковский район с двумя недобросовестными ОСМД и ЖСК и Соломенский с четырьмя такими организациями на фоне общей картины выглядят достаточно удовлетворительно.

По информации водоканала, после ряда неудачных попыток провести конструктивный диалог с неплательщиками руководством предприятия было принято решение об обнародовании полного списка домов, владельцы которых не платят за холодную воду на подогрев, с указанием названия кооператива, его адреса, а также суммы накопленного долга.

ПАО «АК «Киевводоканал» призывает жителей домов, балансодержателями которых являются ОСМД и ЖСК, проверить наличие своего кооператива в указанном списке и, в случае его выявления, поинтересоваться у домовых владельцев, на что были потрачены ваши средства и каким образом будет решаться создавшаяся проблема.

В «Киевводоканале» также сообщают, что общая задолженность абонентов за предоставленные услуги по водоснабжению и водоотводу по состоянию на 27 февраля 2013 года составляет более 390 млн грн. Отмеченная задолженность подтверждена решениями суда.