Квартиры в Варшаве продаются на 20% дешевле заявленных цен

Варшава. Средняя цена продажи квадратного метра жилья на вторичном рынке польской столицы - Варшавы за последние три месяца составила около 2,2 тыс. долл., что на 600 долл., или 20%, меньше средней цены предложений.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польской газеты Puls Biznesu, которая приводит данные участников рынка, более 60% покупателей удавалось купить жилье даже дешевле средней цены реальных сделок.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что среднюю цену предложений завышают элитные квартиры, незнание рынка многими продавцами, а также удерживание цен частью собственников, которые купили жилье на пике в кредит и не могут его продать дешевле, чем приобрели.

"Продавец в конце концов осознает, что выбор квартир на рынке большой, а количество предложений значительно превышает количество желающих купить квартиру, и начинает снижать цену", - сказал изданию представитель интернет-сайта объявлений otoDom.pl Пшемислав Котвицки.

Как отмечает газета, недавно в Варшаве продана двухкомнатная квартира в самом лучшем районе столицы - возле крупнейшего парка в центре города "Лазенки" - за менее чем 90 тыс. долл., или за около 1,9 тыс. долл. за кв. м.

"В квартире был сделан нормальный ремонт, который нужно было только освежить. Квартира расположена в трехэтажном доме, построенном в 1954 году, который недавно был отремонтирован. Минусом был первый этаж и отсутствие балкона, что повлияло на цену", - сказал газете один из участников рынка.

Эксперты отмечают, что самым большим спросом на рынке пользуются квартиры до 40 квадратных метров, которые можно продать за несколько месяцев, а большие квартиры могут ожидать своего покупателя даже несколько лет.

Газета также заметила, что недвижимость в Польше дешевеет уже более 5 лет, а ее цены с учетом инфляции уже на 30-40% ниже по сравнению с максимальными уровнями в 2007-2008 годах.

Справка УНИАН. По данным компании SV Development, в феврале текущего года квадратный метр на вторичном рынке Киева в среднем стоил около 1,9 тыс. долл., что почти на 50% дешевле максимальной цены, достигнутой в феврале 2008 года на уровне около 3,5 тыс. долл.

По данным SV Development, в 2003 году квадратный метр жилья в столице Украины стоил менее 600 долл., в то время как в Варшаве, по данным BankierPress, около 1 тыс. долл.

Цены на недвижимость в Польше, вступившей в Евросоюз в мае 2004 года, начали стремительно расти с 2005 года, достигнув максимального значения, по данным REAS, в Варшаве в 2007 году на уровне около 3,7 тыс. долл. за кв. м.