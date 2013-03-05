Аренда квартир в Киеве подорожала на 0,72%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в феврале 2013 года выросла на 0,72% (5 долл.) – до 702 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 440 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой 712 долл. в месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 7 долл. – до 712 долл., 2-комнатных – на 8 долл., до 893 долл., 3-комнатных – на 8 долл., до 1043 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 595 долл., 2-комнатных – на 12 долл., до 990 долл., 3-комнатных – на 12 долл., до 1152 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл., до 443 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 554 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 795 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 546 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 660 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 813 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 501 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 663 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 795 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 461 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 629 долл., 3-комнатных – на 5 долл., до 787 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 6 долл., до 454 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 604 долл., 3-комнатных – на 7 долл., до 762 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 4 долл. – до 446 долл., 2-комнатных – на 1 долл., до 592 долл., 3-комнатных – на 6 долл. – до 721 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 3 долл. – до 440 долл., 2-комнатных – на 5 долл., до 550 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 666 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 1 долл., до 449 долл., 2-комнатных – на 3 долл., до 575 долл., 3-комнатных – на 4 долл., до 730 долл.

Как сообщал УНИАН, по данным SV Development, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2012 году выросла на 20,94% (120 долл.) – до 693 долл. за квартиру в месяц.