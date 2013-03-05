Минрегион рассчитывает в этом году на 7 млрд грн для финансирования жилищных программ

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ожидает финансирования семи жилищных государственных программ в этом году на уровне 7,074 млрд грн.

Об этом сообщил советник министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Беркута в ходе форума «Городская и загородная недвижимость-2013» 5 марта.

По его словам, эта сумма финансирования включает как средства на данные программы из госбюджета, так и кредитный ресурс, который Украина планирует привлечь под государственные гарантии в этом году.

А. Беркута уточнил, что в целом речь идет о 50 млрд грн, из которых министерство рассчитывает на 23 млрд грн в этом году, которые планируется направить не только на жилищные программы, но и на все остальные проекты, включая коммунальное хозяйство и инвестиционные проекты.

«А сейчас у нас есть в общей сложности 1 млрд грн», - добавил он.

А.Беркута не уточнил источник получения кредитных средств.

В частности, в этом году ожидается привлечь средства на две новые госпрограммы -1 млрд грн на программу аренды жилья с правом выкупа под 3% годовых (планируется приобрести 3030 квартир общей площадью 181,8 тыс. кв.м), и 1,5 млрд грн на создание фонда жилья социального назначения (планируется приобрести 6 тыс. квартир общей площадью 300 тыс. кв.м).

А. Беркута уточнил, что закон о фонде жилья социального назначения сегодня не работает из-за сложного механизма вхождения в этот фонд. В частности, закон предусматривает постоянный мониторинг материального положения граждан, проживающих в домах из фонда жилья соцназначения.

«К этому закону с точки зрения постановки вопроса необходимо возвращаться. Но нужно возвращаться к вопросу о фонде жилья социального назначения не только через призму этого закона, а через призму Жилищного кодекса», - добавил он.

Как указывается в презентационных материалах, которыми располагает УНИАН, в целом на 7,074 млрд грн планируется построить 23 257 квартир общей площадью 1,438 млн кв.м.

В частности, ожидаемая сумма финансирования рассчитана на семь госпрограмм: строительство доступного жилья (30/70) - 974,43 млн грн (планируется приобрести 2287 квартир общей площадью 150,9 тыс. кв.м), молодежное кредитование - 897,2 млн грн (планируется приобрести 2670 квартир общей площадью 170,9 тыс. кв.м), «Власний дім» - 227 млн грн (планируется строительство 2350 домов и газификация 7600 домов), удешевление стоимости льготных ипотечных кредитов - 2,4 млрд грн (планируется приобрести 6700 квартир общей площадью 387 тыс. кв.м), обеспечение жильем инвалидов войны - 75,3 млн грн (планируется приобрести 220 квартир общей площадью 12,1 тыс. кв.м).

Согласно презентационным материалам, в 2014 году ожидаемая сумма финансирования семи жилищных госпрограмм составляет 10,437 млрд грн, на которые планируется построить 30,128 тыс. квартир общей площадью 1,867 млн кв.м.

Ожидается, что в 2014 году на программу аренды жилья с правом выкупа будет направлено 5,6 млрд грн, на которые планируется приобрести 16,970 тыс. квартир общей площадью 1,018 млн кв.м.

По данным Минрегиона, на средства государственного и местных бюджетов в размере 728,8 млн грн (в том числе 97 млн грн из местных бюджетов) по пяти жилищным госпрограммам в 2013 году предусмотрено приобретение 4,557 тыс. квартир общей площадью 309,8 тыс. кв.м.

В частности, на программу удешевления стоимости льготных кредитов предусмотрено 300 млн грн (планируется приобрести 2 тыс. квартир общей площадью 135,2 тыс. кв.м), строительство доступного жилья (30/70) - 89,5 млн грн (планируется приобрести 700 квартир общей площадью 45,5 тыс. кв.м), на молодежное кредитование - 170 млн грн (планируется приобрести 510 квартир общей площадью 33,1 тыс. кв.м), на программу «Власний дім» - 94 млн грн (планируется строительство 1127 домов и газификация 3373 домов), на обеспечение жильем инвалидов войны - 75,3 млн грн (планируется приобрести 220 квартир общей площадью 11 тыс. кв.м).

Для данных программ отобрано 22,5 тыс. квартир, более 40 тыс. человек изъявили желание принять в них участие.

Напомним, в 2012 году по данным программам было освоено 438,6 млн грн, приобретено 4,039 тыс. квартир общей площадью 277 тыс. кв.м.